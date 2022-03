Classifiche inglesi: Gran Turismo 7 fa ottime vendite, ma sbatte su Elden Ring

Le classifiche inglesi di GSD di questa settimana registrano delle ottime vendite per Gran Turismo 7, che supera il predecessore, però sbatte su Elden Ring di FromSoftware, che lo ferma in seconda posizione. Vediamo la top 10:

Elden Ring (Bandai Namco) Gran Turismo 7 (Sony) FIFA 22 (EA) Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Horizon Forbidden West (Sony) Star Wars Battlefront 2 (EA) Horizon Zeron Dawn (Sony) Batman Arkham Collection (Warner Bros) F1 2021 (EA)

Elden Ring è stato il gioco più acquistato in digitale in UK per la seconda settimana di seguito. Le vendite sono calate del 56%, ma il risultato è comunque ottimo per un gioco di questo tipo.

Combinando le vendite fisiche con quelle digitali, il calo è del 61% su base settimanale. Il 42% delle vendite è stato fatto su console PlayStation, il 32% su Xbox e il 26% su PC.

Gran Turismo 7 arriva in scioltezza al secondo posto nella sua settimana di debutto. Il 57% delle vendite sono state fatte in digitale. Rispetto a Gran Turismo Sport il risultato del nuovo titolo di Polyphony è davvero ottimo, visto che si parla di una crescita del 185% solo in digitale.

Combinando vendite fisiche e digitali, il 78% è stato fatto su PS5, il resto su PS4. Si tratta del terzo miglior lancio sulla console di ultima generazione del 2022, dopo Elden Ring e Horizon Forbidden West.

Da notare che GSD include nelle sue classifiche i dati delle compagnie aderenti. Ad esempio Nintendo è esclusa perché non fornisce i suoi. Per questo si spiegano alcune assenze, come quella di Triangle Strategy (settimo nel mercato retail) o Leggende Pokémon: Arceus.