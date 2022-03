Dead Space Remake: data di uscita rimandata internamente per Grubb, informazioni ufficiali domani

Secondo nuovo report di Jeff Grubb, Electronic Arts avrebbe rimandato la data di uscita di Dead Space remake internamente. Ora, il periodo di uscita pare essere l'inizio del 2023.

Secondo quanto riportato, EA aveva originariamente preso in considerazione come data di uscita per Dead Space Remake il mese di ottobre 2022. Come sappiamo, non è stato fatto alcun annuncio in merito, quindi dobbiamo dare per buono quanto indicato da Jeff Grubb. Già ora, però, la compagnia avrebbe deciso di spostare la data di uscita all'inizio del 2023.

I motivi di questa decisione? Secondo Grubb, EA vuole essere sicura che il gioco sia rifinito al meglio e riesca a convincere i giocatori. Si tratta di una motivazione molto classica e molto generica. Più interessante il fatto che, secondo Grubb, riceveremo un aggiornamento su Dead Space Remake nella giornata di domani (11 marzo 2022). Secondo quanto indicato, Dead Space Remake sta facendo ottime impressioni internamente e l'obiettivo è di proporre un'opera qualitativamente pari a Resident Evil 2 Remake. Per ora non ci resta che attendere nuove informazioni ufficiali. Se Grubb avesse ragione, mancherebbe pochissimo.

Nel frattempo, possiamo (ri)vedere il primo video con gameplay, immagini e dettagli su Dead Space Remake.