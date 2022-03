Call of Duty Warzone: Rebirth Island otterrà dei cambiamenti la prossima settimana

Novità in arrivo per Call of Duty Warzone, con Rebirth Island che a quanto pare otterrà degli aggiornamenti importanti la prossima settimana, con alcune variazioni nella struttura e nell'estetica dell'ambientazione del gioco, secondo un tweet ancora molto vago da parte di Raven.

"Ricaricata e rinforzata, la prossima settimana Rebirth Island otterrà un lifting", si legge nel messaggio diffuso da Raven Software, con il tweet riportato qui sotto. L'immagine mostra una mappa che rappresenta l'isola in questione, con il sottotitolo "Reinforced" e con alcune foto che sembrano riferirsi a punti specifici, forse quelli che otterranno le variazioni annunciate.



Ci sono anche armi e munizioni sparse intorno alla mappa, forse a indicare nuove armi ed eventi che sono previsti all'interno dello scenario del battle royale free-to-play di Activision. Ne sapremo di più la prossima settimana, dunque, ovvero quanto questo aggiornamento a Call of Duty: Warzone verrà pubblicato.

Nel frattempo, è emerso che Call of Duty: Warzone Mobile è ufficiale, con Activision che cerca sviluppatori per completare i lavori, mentre all'inizio di marzo era stato il momento del ritorno delle Prove di Ferro su Rebirth Island, in attesa di vedere i cambiamenti in arrivo.