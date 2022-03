Call of Duty Warzone: tornano le Prove di Ferro su Rebirth Island, tutti i dettagli

Call of Duty: Warzone vede il ritorno delle Prove di Ferro, ma questa volta approdano su Rebirth Island, con tutte le informazioni al riguardo che sono state pubblicate da Activision sul sito ufficiale della serie.

L'evento Rebirth Prove di Ferro è disponibile in questi giorni con diverse modifiche ad alcune variabili, come la salute e i danni, che hanno effetto sul tempo di uccisione, modificando la dinamica degli scontri e le strategie più efficaci.

Come riferito dagli sviluppatori, tali modifiche incoraggiano gli operatori a mettere a segno un buon colpo iniziale, a colpire costantemente il bersaglio, a muoversi bene e a non affidarsi troppo ai veicoli e alle serie di uccisioni per arrivare alla vittoria.

Call of Duty Warzone: screenshot dell'evento Rebirth Prove di Ferro

Dato che questa sarà l'ultima modalità per l'attuale Rebirth Island, possiamo considerarlo un bis da parte di Beenox e Raven Software (ispirati dall'opera originale di Treyarch) che hanno portato in vita questa mappa il 16 dicembre 2020 con la Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Rebirth Prove di ferro segue regole simili a quelle di Prove di ferro '84, che propongono diverse modifiche alle regole della modalità Battle royale classica di Warzone, cambiate per adattarle al ritmo più serrato e gli spazi più angusti di Rebirth Island.

Trovate tutte le regole a questo indirizzo, ma quella centrali sono:

Modifica della durata della partita e collasso del cerchio

Equipaggiamenti: niente lanci gratuiti

Veicoli: solo ATV

Stazioni di acquisto con prezzi modificati ed elementi limitati

Denaro: quantità aumentata dal 20% al 30% per quanto riguarda la quota che rimane dopo la morte

Corpo a corpo: colpo di grazia rimosso

Ricordiamo che, di recente, Call of Duty Warzone ha raggiunto la Stagione 2 e adottato il sistema anti-cheat Ricochet, che sembra funzionare piuttosto bene.