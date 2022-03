Gears of War: presto potrebbe arrivare il film, secondo il produttore di The Batman

Presto potrebbe essere annunciato un film tratto dalla serie Gears of War, come fatto capire dal produttore di The Batman, Dylan Clark, che ha accennato all'argomento durante la promozione dell'ultimo film dell'uomo pipistrello.

In realtà il progetto di portare la serie Gears of War al cinema risale a molti anni fa. Nel 2007 New Line Cinema acquistò i diritti per adattare per il grande schermo gli sparatutto in terza persona di Microsoft, all'epoca sviluppati da Epic Games, attualmente gestiti da The Coalition, che ha realizzato gli ultimi due episodi. Purtroppo il progetto si è ingolfato e non è più andato avanti.

Comunque sia, a una festa per il lancio di Gears of War 4, nel 2016, fu annunciato che il film di Gears of War esisteva ancora. Il progetto era finito nelle mani di Universal Pictures, con F. Scott Frazier alla sceneggiatura. Da allora non se n'è più parlato, almeno fino a oggi.

La testata The Digital Fix ha chiesto a Clark notizie sul film a un evento stampa di The Batman, ricevendo una risposta abbastanza confortante. Clark non ha potuto svelare dettagli sul film, ma ha detto: "È una mia passione da ormai moltissimo tempo. Credo che presto ci sarà un annuncio."

Quando? Impossibile dirlo. Allo stato attuale non si sa niente della sceneggiatura o dei potenziali interpreti. I fan vedrebbero bene Dave Bautista nel ruolo di Marcus, ma è tutto da vedere. Chissà, magari il 2022 è l'anno giusto anche per Gears of War, come lo è stato per la tanto chiacchierata serie di Halo.