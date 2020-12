Sons of the Forest: il secondo trailer svela il periodo di uscita

Dopo essere stato annunciato nel dicembre 2019, Sons of the Forest, seguito del gioco di sopravvivenza del 2018 The Forest, si mostra nuovamente con un secondo trailer che svela il periodo di uscita: il gioco sarà disponibile nel 2021. Potete vedere il video qui sopra.

Lo sviluppatore di Sons of the Forest, Endnight Games, aveva annunciato il gioco ai The Game Awards 2019 con un primo trailer che svelava ben poco. Sappiamo però che arriverà su PC e PlayStation 4.

Il secondo trailer di Sons of the Forest ci mostra un'ambientazione molto inquietante con creature che inseguono il giocatore. Possiamo vedere il personaggio mentre abbatte un albero e spara. L'esplorazione sarà di certo una componente fondamentale per il gioco e ci porterà a scoprire vari luoghi, come una normale (troppo normale) abitazione con schermi e una strana maschera.

Riusciremo a sopravvivere? Potete vedere il primo trailer dei Game Awards 2019 a questo indirizzo.