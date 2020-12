Red Dead Online: oggetti gratis e sconti per Natale 2020

Il Natale 2020 è praticamente arrivato e Rockstar Games vuole festeggiarlo insieme ai giocatori di Red Dead Online, la componente multigiocatore di Red Dead Redemption 2. La Frontiera ha infatti in serbo per noi una serie di oggetti gratis, oltre a vari sconti per i negozi in-game.

Precisamente, avremo modo di ottenere un coupon per un soprabito gratis e per un'arma a ripetizione gratis. Gli armaioli di Red Dead Online non vi faranno pagare, inoltre, la variante invernale dell'Evans a ripetizione. Sono inoltre stati tolti, per questo Natale 2020, i requisiti di rango per ottenere la versione Krampus della doppietta a canne lisce.

Le Stalle di Red Dead Online, inoltre, propongono cavalli Turcomanni con manto grigio, nero, sauro e perlino. Potrete anche ottenere tripli RDO$ e tripli Punti Esperienza. I Cacciatori di Taglie, invece, ottengono PE ruolo e personaggio doppi. Non mancano poi le consegne di ricerca famigerati. La Bottega itinerante ha un 30% di sconto su ogni prodotto. Ci sono poi 5 Lingotti di sconto sul Tavolo da macellaio e di 10 sulla Capanna da Distillatore. Tutti i Carri da commerciante, gli articoli da Distillatore e i miglioramenti della Capanna costano il 30% in meno.

Bandoliere e poncho costano il 30% in meno nel catalogo Wheeler, Rawson & Co. di Red Dead Online, mentre i fucili a canna liscia costano -40%. I cavalli di razze arabe, da guerra, da soma e da corsa costano, di nuovo, il 30% in meno.

Sapevate che GTA Online Cayo Perico e Red Dead Redemption 2 nascondono un collegamento?