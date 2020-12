GTA Online Cayo Perico e Red Dead Redemption 2 nascondono un collegamento

GTA Online: Cayo Perico, la nuova maxi-espansione per il gioco multiplayer online di Rockstar Games, ha già la sua dose di misteri e easter egg a quanto pare, come questo possibile collegamento con Red Dead Redemption 2.

È tradizione, per Rockstar Games, riempire i propri giochi di easter egg, indizi, citazioni e rimandi che creano un vero e proprio lore esteso e incrociato anche fra i vari giochi della compagnia, dunque non stupisce la nuova scoperta fatta dall'utente "joe floppa" su Twitter.

In base a quanto riferito, sembra che Juan Strickler, detto "El Rubio" e principale antagonista dei giocatori in Cayo Perico, discenda dalla famiglia di origine tedesca che è possibile incontrare durante la storia di Red Dead Redemption 2, tra le missioni secondarie del western.

Chi ha giocato a quest'ultimo ricorda probabilmente un aneddoto nel quale Arthur Morgan può decidere di aiutare e salvare una famiglia di immigrati tedeschi composta da Andreas, sua moglie e due bambini, consentendo al protagonista di compiere un'azione positiva.

Ebbene, all'interno della casa di El Rubio in Cayo Perico c'è una foto antica in bianco e nero che mostra una famiglia del tutto simile a quella vista in Red Dead Redemption. Strickler si riferisce alla figura femminile presente come a sua nonna, certificando dunque il collegamento.

Ovviamente la questione di per sé non dovrebbe indicare nulla di particolare, ma dimostra come Rockstar Games tenga particolarmente a creare questa rete di citazioni e rimandi tra i propri giochi, anche in maniera così poco evidente.