Age of Water: trailer di annuncio dell'Alpha Test, sopravvivenza in mare aperto

Il publisher russo Gaijin Entertainment ha annunciato l'arrivo di un nuovo gioco di sopravvivenza online chiamato Age of Water, sviluppato insieme a The Three Wales Studio per PC. È stato anche rilasciato un trailer dell'Alpha Test che "avrà presto inizio".

"Age of Water racconta la storia di un lontano futuro in cui la Terra è stata trasformata in un mondo oceanico. I sopravvissuti vivono in città costruite su qualsiasi struttura urbana rimanga al di sopra della superficie dell'acqua, compresi i tetti dei grattacieli e le statue giganti. Prendi il controllo di un motoscafo e viaggia tra gli insediamenti, combattendo i pirati, indagando nei resti di una civiltà perduta delle profondità dell'oceano e trasporta merci preziose mentre scopri se la mitica terra esiste ancora." Con queste parole viene descritto il gioco di sopravvivenza di The Three Wales Studio.

Sarà possibile giocare da solo o in cooperativa, combattendo contro nemici controllati dall'IA, raccogliendo risorse, vendere merci agli insediamenti ed esplorare il mare aperto. Non mancheranno potenziamenti per la barca e la possibilità di crearne di nuove.

Potete iscrivervi all'alpha test annunciato con il trailer sul sito ufficiale. Infine, sono anche stati svelati i requisiti minimi:



ОS: Windows 10 64bit

CPU: Intel Core i3 560 @ 3.3 GHz o superiore, AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz o superiore

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GeForce 960 2GB o superiore, AMD Radeon R7 370 2GB o superiore

Spazio di archiviazione: 8,5 GB

Ecco invece i requisiti consigliati:



ОS: Windows 10 64bit

CPU: i5-2500K @ 3.3 GHz o superiore, AMD FX-8120 @ 3.1 Ghz o superiore

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB o superiore, MD Radeon RX 580 4GB o superiore

Spazio di archiviazione: 8,5 GB

Se siete fan dei giochi di sopravvivenza, sappiate che è stato rilasciato il secondo trailer di Sons of the Forest, con tanto di periodo di uscita.