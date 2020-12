Vota i migliori giochi del 2020

In un anno che mai come stavolta siamo felici di vedersi concluso c'è stato tanto spazio per i videogiochi, che per molti hanno rappresentato una via di fuga dalla pesante quotidianità o un modo per impiegare le tante ore passate a casa. Per questo motivo probabilmente la votazione dei migliori giochi del 2020 ha un sapore particolare: stavolta non si tratterà solo di esprimere una preferenza, ma di scegliere i giochi che resteranno per sempre legati ad un periodo indimenticabile della nostra vita.

Gioco dell'anno del 2020 La categoria principale è ovviamente quella legata alla scelta del miglior gioco in assoluto dell'anno, il GOTY 2020.

PlayStation 4 e PlayStation 5 Quest'anno ha visto l'uscita della nuova generazione di console, che entrerà pienamente a regime nei prossimi mesi. La "vecchia" PS4 ha comunque dimostrato di che pasta è fatta con alcuni dei titoli più importanti dell'intera generazione.

Xbox One e Xbox Series X/S Anche Microsoft ha messo in campo la sua next gen, che però fino a questo momento ha trovato la sua maggiore forza nel catalogo Game Pass, vera punta di diamante dell'intero ecosistema Microsoft.

Nintendo Switch Per Nintendo Switch è stato un buon anno, seppur privo del grandissimo nome di richiamo esclusivo. Questo non ha però certamente significato che il 2020 sia stato un anno debole, anzi le uscite sulla console ibrida si sono susseguite con un ottimo ritmo.

PC Il PC anche durante il 2020 ha continuato a rappresentare la piattaforma di riferimento per quanto riguarda l'aspetto tecnico, mostrando alcune delle soluzioni che saranno adottate sulle next gen a pieno regime. Non sono mancate ovviamente le esclusive di peso che hanno mantenuto alto il livello dell'offerta.

Mobile Le piattaforme mobile hanno vissuto un 2020 probabilmente meno frizzante dell'anno precedente, ma comunque con alcune uscite di particolare interesse all'interno di una realtà che può contare su milioni di giocatori in tutto il mondo.

Il miglior gioco sportivo Dire gioco sportivo in Italia equivale a dire gioco di calcio per molti, e la sfida tra PES e FIFA si è ripetuta anche stavolta. Non sono mancati però altri titoli interessanti per chi apprezza il genere.

Il miglior RPG Il genere dei RPG ha dato grandi soddisfazioni anche quest'anno, sia agli amanti di quelli di stampo orientale che occidentale.

Il miglior sparatutto Ormai stabilmente uno dei generi più apprezzati dai giocatori, gli sparatutto del 2020 hanno saputo confermare questa affezione tra nomi noti e nuove proposte.

il miglior Action/Adventure Qua si entra nel campo delle grandissime produzioni, specialmente single player, in cui la narrativa deve andare di pari passo con un gameplay sostanzioso e appagante.

Il miglior racing game Che siano due ruote o quattro, l'emozione della velocità e delle gare ha trovato da sempre terreno fertile nel mondo dei videogiochi. Anche quest'anno ci sono stati ottimi esponenti del genere tra cui non sarà facile scegliere il migliore.

Il miglior gioco "Ongoing" Il supporto post lancio è assolutamente fondamentale, soprattutto per quanto riguarda i giochi online che devono mantenere alta l'attenzione dell'utenza per lungo periodo. Per questo motivo in questa categoria sarà premiato chi ha saputo offrire i contenuti post lancio migliori durante l'anno.