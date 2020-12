Nintendo Switch: usate un laptop come schermo grazie a Genki ShadowCast

Nintendo Switch è una console perfetta per giocare in cooperativa locale, ma il suo piccolo schermo non è di certo la soluzione migliore. Per risolvere questo problema, Human Things ha creato Genki ShadowCast un piccolo dongle che permette di usare un laptop come schermo della console, con il solo ausilio di un cavo USB-C.

Genki ShadowCast si connette direttamente all'ingresso HDMI nel dock di Nintendo Switch (non può quindi essere usato con Switch Lite). Collegando poi il dongle a un laptop con un cavo USB-C è possibile usarne lo schermo per riprodurre i giochi della console. Questo device accetta un segnale in ingresso fino a 4K, ma l'output può essere solo 1920 x 1080 a 30 FPS oppure 1270 x 720 a 60 FPS.

Genki ShadowCast può in realtà essere usato anche con PS5, ma visto il limite di risoluzione e frame-rate non è poi così interessante. Non dimentichiamo, inoltre, che chiunque voglia giocare con console fisse come quella di Sony avrà di certo uno schermo da usare e difficilmente avrà il desiderio di portare in giro la console.

Switch, invece, è una console (anche) portatile, quindi la possibilità di usarla in combinazione di un laptop non è affatto da ignorare. L'unico limite è legato alla latenza: il segnale arriva leggermente in ritardo, di conseguenza non è una buona scelta per chi vuole giocare online a titoli competitivi. Se però siete utenti più "casual", potreste ritenere Genki ShadowCast una scelta interessante, visto anche che costa solo 35 dollari (prezzo delle prime 1.000 unità).

Per il momento, Human Things sta raccogliendo fondi su Kickstarter: ha raggiunto 319.000 euro rispetto ai 24.614 euro richiesti inizialmente, quindi il progetto andrà a buon fine.

