Godzilla x Kong: The New Empire, un teaser trailer per il film del Monsterverse

Si chiamerà Godzilla x Kong: The New Empire il nuovo film del Monsterverse, presentato con un teaser trailer da Legendary Pictures per una conferma del titolo e della data di uscita nei cinema, fissata come noto al 15 marzo 2024.

Sequel diretto rispetto agli eventi di cui abbiamo parlato nella recensione di Godzilla Vs. Kong, The New Empire racconterà un'avventura inedita in cui i due giganteschi mostri si ritroveranno a unire le forze per affrontare insieme una minaccia misteriosa.

Il film promette di approfondire le storie di Kong e Godzilla, rivelando le loro origini e i segreti nascosti sulla Skull Island e oltre, per farci scoprire infine la leggendaria battaglia che ha consentito la nascita di queste straordinarie creature.

Resta da capire quale sarà la nemesi che i mostri si troveranno a combattere, ma immaginiamo che anche stavolta gli autori attingeranno alla ricca lore del Monsterverse per entusiasmare gli appassionati e non solo.