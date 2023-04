ASUS annuncia Zenbook S 13, il portatile OLED più sottile al mondo

ASUS ha annunciato Zenbook S 13 (UX5304, il laptop ultraportatile da 13,3 pollici più sottile al mondo, nonché lo Zenbook più ecologico di sempre, che garantisce al contempo prestazioni al massimo e un design leggero.

Lo Zenbook S 13 presenta un profilo super sottile di 1 cm e un peso di un solo chilogrammo. Un risultato possibile grazie all'impiego di diverse tecniche e materiali riciclati in fase di progettazione e costruzione per ridurre il peso rispetto alla generazione precedente, al contempo senza compromettere prestazioni, connettività e durata della batteria. A tal proposito, ASUS afferma che il laptop è grado di garantire fino a 14 ore di streaming video e offre un raffreddamento e prestazioni migliori del suo predecessore.

Questo dispositivo è un prodotto registrato EPEAT Gold, che ha un impatto ambientale positivo nell'intero ciclo di vita del prodotto, dall'utilizzo dei materiali alla produzione, fino all'assemblaggio, all'utilizzo e alla fine del ciclo di vita. La carbon footprint è stata ridotta incorporando materiali riciclati e progettando imballaggi più eco-compatibili.

Lato hardware, lo Zenbook S 13 OLED è certificato Intel Evo e monta un processore Intel Core di 13a generazione che può essere potenziato del 20% fino a un TDP di 20 watt. Il tutto è supportato da un massimo di 32 GB di RAM LPDDR5 e da un'unità SSD PCIe 4.0 x4 da 1 TB ultraveloce, con una batteria di lunga durata da 63 Wh. Il WiFi 6E potenziato con ASUS WiFi Master Premium assicura connessioni veloci e stabili.

Inoltre, pur essendo ultracompatto, Zenbook S 13 OLED è dotato di una serie completa di porte I/O, due porte Thunderbolt, 4 USB-C ultraveloci che supportano la ricarica rapida, i display esterni 4K e i trasferimenti di dati fino a 40 Gbps; sono inoltre presenti una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A, una porta HDMI 2.1 e un jack audio da 3,5 mm.

La fotocamera IR FHD include effetti visivi potenziati dall'AI e la tecnologia AI di cancellazione del rumore. Supporta inoltre il riconoscimento biometrico rapido e sicuro con Windows Hello. Il sistema audio certificato Harman Kardon supporta Dolby Atmos ed è dotato di un amplificatore intelligente combinato con la tecnologia ASUS Audio Booster per aumentare il volume fino a 5,25 volte rispetto ai modelli precedenti. Il touchpad ASUS ErgoSense, più grande del 9,5%, consente una navigazione più semplice ed è fluido, confortevole e reattivo, con un rivestimento anti-impronta.

Zenbook S 13 OLED è equipaggiato di un display ASUS Lumina OLED 16:10, caratterizzato da soluzioni visive di alta qualità.. Il nome evidenzia anche i vantaggi unici e l'esperienza visiva superiore che vanno oltre i tradizionali display OLED, dato che i Lumina sono dotati di tecnologie esclusive ASUS, come ASUS Splendid e ASUS OLED Care, nonché di nuove funzionalità come Delta E <1, risparmio energetico e protezione del pannello.

Con una risoluzione di 2,8K, un tempo di risposta di 0,2 millisecondi e una precisione del colore di Delta E <17, il display ASUS Lumina OLED di Zenbook S 13 OLED offre colori più chiari, luminosi e vividi. Oltre alla certificazione Dolby Vision, il display è certificato DisplayHDR True Black 500 per i bianchi brillanti e i neri più profondi, e porta il certificato Pantone Validated per la fedeltà cromatica standard del settore. La gamma cromatica 100% DCI-P3, di livello cinematografico, offre colori ultravividi e ASUS Splendid consente all'utente di passare facilmente da questa gamma a sRGB, Display-P3 o alla gamma nativa OLED.

Inoltre, Il display è inoltre certificato per la cura degli occhi da TÜV Rheinland e SGS con emissioni di luce blu ridotte del 70%, per garantire il comfort dell'utente anche durante lunghe sessioni di visione di contenuti. ASUS offre inoltre la sostituzione gratuita dello schermo OLED per qualsiasi problema di burn-in durante il periodo di garanzia.

Specifiche tecniche