Lenovo Legion, arrivano i primi PC da gaming con chip IA dedicato

Lenovo Legion porta in Italia la prima generazione di PC da gaming con chip IA dedicato: la tecnologia Lenovo Artificial Intelligence (LA) controlla il Lenovo AI Engine+, che consente di ottenere frame rate superiori nei giochi tripla A più recenti.

Lenovo LA AI si pone dunque come la grande novità del 2023 per l'azienda: parliamo del primo primo chip di intelligenza artificiale al mondo su di un laptop da gaming, integrato sui nuovi laptop Lenovo Legion Pro 7 e 7i (16", 8) e Lenovo Legion Pro 5 e 5i (16", 8), Lenovo Legion Slim 7i e 7 (16", 8), Lenovo Legion Slim 5i e 5 (16", 8).

Come detto, i chip AI dedicati con Lenovo AI Engine+ possono adattare in modo dinamico le prestazioni termiche di Lenovo Legion ColdFront 5.0 e ottimizzare il raffreddamento mantenendo la massima potenza con il minimo rumore.

Il chip sfrutta l'apprendimento automatico del software, distribuito tramite Lenovo Vantage, per aiutare a monitorare gli FPS durante le sessioni di gioco e adattarsi dinamicamente per raggiungere le massime prestazioni.

Lenovo Legion con chip AI

Offrendo un TDP superiore fino al 15%, questa combinazione di chip e software di apprendimento automatico permette ai laptop della serie Legion di offrire prestazioni più elevate rispetto alle generazioni precedenti.

I laptop Lenovo Legion sono inoltre dotati di Tobii Horizon, un sensore gearless di rilevamento dei movimenti della testa che offre ai giocatori un ulteriore livello di immersione quando giocano ai loro giochi preferiti, oltre al software Tobii Aware.

"Grazie ai feedback della community di giocatori e alla continua ricerca e sviluppo di nuove soluzioni abbiamo mostrato come i nostri PC da gaming possono essere più performanti grazie al machine learning ottimizzato da AI", ha dichiarato Federico Carozzi, Director of Product Management di Lenovo in Italia.

"La combinazione di AI Engine+ e il chip Lenovo Artificial Intelligence porteranno ulteriori miglioramenti nelle prestazioni, nel consumo energetico e nella gestione complessiva dell'esperienza dell'utente, senza che i fan di Legion debbano perdere tempo con i settaggi del PC."

Lenovo Legion R45w-30

Lenovo Legion ha presentato inoltre due nuovi monitor da gaming che offrono una visuale ultrawide e immersiva: Lenovo Legion Y34wz-30 e Lenovo Legion R45w-30, adatti sia al gioco che al lavoro grazie alle funzioni PIP/PBP, KVM e True Split di Lenovo, che permettono di dividere il display in due monitor indipendenti con un solo cavo in ingresso. Inoltre, un ingresso RJ45 integrato da 2,5G su entrambi i monitor assicura una connessione più veloce e stabile durante il gioco. I display sono compatibili con il software Artery di Lenovo che offre ai giocatori la possibilità di personalizzare i display a loro piacimento.

Presentato a marzo, Lenovo Legion Y34wz-30 è un monitor mini-LED DisplayHDR 1000 curvo WQHD ultra-ampio da 34 pollici che offre un contrasto realistico tra zone scure e luminose. Con il 125% di sRGB, il 95% di profondità del colore DCI-P3 a 10 bit e la precisione del colore Delta E <2, l'Y34wz-30 crea un'esperienza visiva quasi reale. La frequenza di aggiornamento di 180 Hz (overcloccata) e il tempo di risposta MPRT di 1ms assicurano una fluidità di gioco senza pari. Il Lenovo Legion Y34wz-30 supporta fino a 140W di potenza tramite USB-C, permettendo di alimentare laptop o altri dispositivi, oltre a HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e un hub USB per supportare diverse connessioni.

Il Lenovo Legion R45w-30 è un monitor da gioco di Lenovo che ha uno schermo ampio di 44,5 pollici con un rapporto di 32:9. Questo monitor è ideale per i giocatori e i creatori che vogliono avere più spazio sullo schermo per godersi sia i giochi che i progetti. Il monitor ha una qualità di colore elevata, con il 120% sRGB e il 115% DCI-P3, e una luminosità massima di 500 nit. Inoltre, il monitor ha una frequenza di aggiornamento di 165 Hz che può arrivare a 170 Hz con l'overclocking, offrendo una maggiore fluidità e immersione nei giochi.

Il monitor ha anche un tempo di risposta MPRT di 1ms che rende i giochi veloci più naturali e senza ritardi. Il monitor supporta anche AMD FreeSync Premium Pro e New Adaptive Sync che eliminano il problema dello screen tearing e ottimizzano l'HDR, creando un'esperienza di gioco coinvolgente. Il Lenovo Legion R45w-30 ha anche una porta USB-C gen 2 con 75W di potenza intelligente, una porta HDMI 2.1, una porta DisplayPort 1.4 e un hub USB e delle porte audio per collegare qualsiasi accessorio.

Prezzi e disponibilità