Dead Island 2: la versione PC è protetta da Denuvo

A quanto pare la versione PC di Dead Island 2 utilizza la poco apprezzata tecnologia anti-tamper di Denuvo.

Questo dettaglio non viene menzionato su Epic Games Store, che ha l'esclusività della versione PC del titolo di Dambuster Studios, ma è stato scoperto dai test condotti dal portale DSO Gaming.

Nello specifico, la testata utilizzando MSConfig, ha ridotto il numero di core della CPU utilizzata durante i benchmark, un metodo veloce per testare varie configurazioni del processore in un gioco. Dopo la quinta modifica è arrivato un messaggio di errore di Denuvo, che potrete vedere nell'immagine qui sotto.

Il messaggio di errore di Denuvo di Dead Island 2, Fonte: DSO Gaming

Solitamente Denuvo non viene visto di buon occhio dai giocatori, dato che in diversi casi si è mostrato deleterio per le performance dei giochi. Abbiamo visto in passato casi eclatanti, come ad esempio quello di Resident Evil Village.

Fortunatamente in più di un caso i publisher decidono di rimuovere la protezione di Denuvo alcune settimane o mesi il lancio di un titolo e chiaramente la speranza è che lo stesso accada anche per Dead Island 2. Il sistema anti-tamper infatti viene impiegato perlopiù per impedire la circolazione delle copie pirata al lancio e nei giorni successivi, generalmente il periodo più profittevole per un gioco.

Vi ricordiamo che Dead Island 2 è disponibile da oggi, anche per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione dell'action a base di zombie.