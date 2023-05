Zelda Tears of the Kingdom: Reggie Fils-Aimé minaccia chi ha ottenuto il gioco in anticipo

Reggie Fils-Aimé, ex-presidente di Nintendo of America, ha "minacciato" un giocatore che ha svelato di aver ottenuto in anticipo una copia di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Precisamente, lo ha fatto citando (parzialmente) il personaggio di Liam Neeson in Io vi troverò (Taken), come potete vedere nel tweet qui sotto.

La versione italiana del film recita: "Non so che cosa volete. Se cercate un riscatto sappiate che non possiedo denaro, però io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera che fanno di me un incubo per gente come voi." Sentire queste parole da Reggie Fils-Aimé fa tanto effetto quanto sentirle dal personaggio del film, dobbiamo ammetterlo.

L'utente Twitter deve aver preso particolarmente sul serio la minaccia di Reggie in quanto ha cancellato il proprio account. Ovviamente l'uomo non è più legato a Nintendo e non è compito suo prendere provvedimenti contro chi ha ottenuto copie di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom in anticipo, quindi si tratta più che altro di uno scherzo. Diciamo però che il sentimento è condiviso da molti, visto che ogni copia che circola in anticipo è potenzialmente fonte di leak.

Vi avevamo infatti già segnalato che delle copie sarebbero in circolazione e che vi è rischio di spoiler: è più che chiaro che è così.