ARK 2 rinviato di nuovo: non uscirà nel 2024, dice Digital Domain

ARK 2 potrebbe essere stato rinviato di nuovo: stando al report annuale pubblicato da Digital Domain, il nuovo episodio della serie targata Studio Wildcat non uscirà nel 2024: per provarlo bisognerà attendere la primavera del 2025.

Rinviato alla fine del 2024 appena un mese fa, ARK 2 sembra dunque trovarsi ancora in piena fase di sviluppo, anzi a questo punto è addirittura possibile che internamente il progetto abbia subito un reboot: per il momento non sappiamo nulla.

"Digital Domain continua il suo rapporto di collaborazione con Studio Wildcard mentre si preparano per l'atteso lancio di ARK 2 dopo il grande successo del primo episodio", si legge nel rapporto.

"Al momento Digital Domain sta contribuendo alla creazione di diversi asset in-game, e prevede di essere strettamente coinvolta in tutti gli aspetti del progetto fino all'uscita del gioco, che avverrà nella primavera del 2025."

Presentato con un video ai The Game Awards 2020, ARK 2 vedrà la partecipazione di Vin Diesel e sarà disponibile in esclusiva su PC e Xbox Series X|S.