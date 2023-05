Descenders ha ottenuto un milione di nuovi giocatori subito dopo l'arrivo su PS Plus Essential

PS Plus, al pari di molti altri abbonamenti videoludici, sono un ottimo modo per ottenere nuovi giocatori. Esattamente, però, quanto bene può fare il servizio di Sony a un videogioco? Ora abbiamo dei dati precisi grazie a Mike Rose, Company Director di No More Robots, ovvero editore di Descenders. Questo gioco è infatti disponibile da un paio di giorni su PS Plus Essential e ha ottenuto più di un milione di giocatori in 24 ore.

L'informazione è stata condivisa su Twitter da Rose, come potete vedere poco sotto. Precisamente ha scritto: "Più di un milione di nuove persone hanno giocato a Descenders nelle ultime 24 ore". Come potete notare non viene precisato che è merito di PS Plus Essential, ma il tempismo è troppo sospetto per non credere che almeno la maggior parte di questi nuovi giocatori non arrivi dal servizio di PlayStation.

Si potrebbe pensare che con oltre 47 milioni di iscritti un solo milione sia poco, ma ricordiamo che parliamo di un gioco indie, non certamente un titolo di massa, per cui tali cifre sono significative per l'editore No More Robots. Non a caso Rose ha sentito il bisogno di svelare su Twitter l'evento, confermando così che è qualcosa di eccezionale.

Nella nostra recensione vi avevamo spiegato che "Descenders riesce a conquistare anche chi non è appassionato di sport estremi, mantenendosi in equilibrio fra la simulazione e l'arcade più estremo, aprendosi a diversi approcci e stili di gioco. In questo senso è l'erede dei grandi sportivi estremi usciti a cavallo tra gli anni 90 e il duemila, ponendo il gameplay al primo posto e costruendoci intorno un gioco che ha riferimenti con la disciplina sportiva presa in esame ma piegata prima di tutto alle esigenze del videogioco. Le sue peculiarità riescono a costruire una forte identità per Descenders".