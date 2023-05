Honkai: Star Rail, il cosplay di Himeko di Larissa Rochefort è una gioia per gli occhi

Honkai: Star Rail è finalmente arrivato e come il suo "cugino" Genshin Impact può vantare un ricco cast di personaggi giocabili. Tra i più apprezzati dai giocatori c'è Himeko, oggi protagonista delle nostre pagine grazie al riuscitissimo cosplay realizzato da Larissa Rochefort.

Himeko è uno dei personaggi centrali del nuovo RPG di Hoyoverse. È una brillante scienziata che anni prima degli eventi del gioco ha scoperto e riparato l'Astral Express, il mastodontico treno spaziale utilizzato dai giocatori per visitare i vari pianeti dell'universo di Honkai: Star Rail. È anche una delle prime unità 5 stelle del gioco, ovvero della massima rarità, specializzata nella affrontare più avversari contemporaneamente con armi tecnologiche, incluso un laser orbitale che polverizza i malcapitati di turni.

Come possiamo vedere dagli scatti qui sotto, il cosplay realizzato da Larissa Rochefort rappresenta in maniera fedele tutta l'eleganza di Himeko. Il costume, composto da un lungo abito bianco e una giacca scura, è stato realizzato alla perfezione, così come gli accessori e l'arma-valigetta caratteristici di questo personaggio.

