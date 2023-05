In vista del lancio di System Shock Remake, Nightdive ha pubblicato un post su Twitter con allegata un'immagine di Shodan creata da un'IA. L'idea di base era quella di una "IA che usa l'IA per immaginare un'IA in forma fisica" e creare delle discussioni sui social partendo da questo spunto. Il risultato? Un completo disastro, dato che molti fan si sono infuriati con gli sviluppatori per aver proposto un artwork creato da un'intelligenza artificiale per promuovere il gioco piuttosto che pagare un'artista.

Il post, scritto come se fosse Shodan a parlare, recita: "Guardati, hacker: una patetica creatura di carne e ossa. Il tuo corpo, debole e fragile. Come puoi sfidare una macchina perfetta? Immagina, come sarebbe il mio corpo immortale? Disegnato da una macchina immortale per una macchina immortale".

Come dicevamo in apertura, il tweet è stato accolto con indignazione e commenti al vetriolo come "pagate un'artista. Non voglio vedere immagini create da una macchina per il plagio" o "Per favore, mettete solo più amore e impegno per realizzare un buon gioco, piuttosto che unirvi al trend del "plagio automatizzato"".

C'è anche chi afferma che a causa di questa immagine ha deciso di annullare il proprio preorder o che giocherà a System Shock con una copia pirata. "Sono totalmente contrario alla pirateria, ma farò un eccezione per questo gioco visto che lo chiedete così gentilmente", recita uno dei commenti più piccati.

Le lamentele non sono passate inosservate a Nightdive, che successivamente ha chiarito che si trattava solo di un'idea per creare delle discussioni (in senso positivo) e che l'IA non sostituirà mai l'operato di persone abili e creative:

"Una IA che utilizza l'IA per immaginare come sarebbe l'IA in una forma fisica; non c'è niente più meta di questo ... che era l'intero punto di partenza della conversazione [...] Non si tratta di un caso dove viene utilizzata un IA per creare artwork invece di utilizzare persone reali. Useremo l'IA nuovamente per creare altre immagini (artwork inclusi). Potremmo anche usare l'IA in altre aree. Ma questo non avverrà mai a scapito di persone qualificate o creative".

La giustificazione offerta da Nightdive Studios tuttavia non sembrerebbe aver convinto tutti i fan, con alcuni che minacciano ancora di non acquistare o boicottare con la pirateria System Shock Remake nonostante tutto.

La data di uscita di System Shock Remake è fissata al 30 maggio 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One.