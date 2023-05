Star Wars Day, un trailer ci ricorda i film e le serie su Disney+

Oggi è lo Star Wars Day e un nuovo trailer ci ricorda tutti i film e le serie televisive disponibili su Disney+: dalla trilogia classica alla trilogia prequel, per arrivare infine alla trilogia sequel e alle ormai numerose produzioni pensate per il piccolo schermo.

Non solo: nella carrellata trovano posto anche show non ancora trasmessi, come Ahsoka, in uscita ad agosto, e ovviamente viene dato ampio spazio a The Mandalorian, che ha appena concluso la terza stagione e resta uno dei prodotti di punta del franchise.

L'universo narrativo creato da George Lucas nel lontano 1977 non smette insomma di crescere ed espandersi, anzi dall'acquisizione di Disney le produzioni dedicate al brand si sono moltiplicate e hanno esplorato diversi personaggi, epoche e ambientazioni.

Un successo che si è allargato al mondo dei videogiochi, con l'ultimo tie-in di Star Wars Jedi: Survivor primo su Steam al debutto nonché primo nelle classifiche inglesi, nonostante le polemiche relative alle prestazioni.