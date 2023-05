After Us: un gameplay trailer mostra combattimenti e fasi platform

A poche settimane dal lancio il publisher Private Division ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di After Us, che mostra sequenze con combattimenti, fasi platform e le suggestive ambientazioni del gioco realizzato da Piccolo, gli autori di Arise.

In After Us i giocatori vestono i panni di Gaia, lo Spirito della vita, ed esplorerano un mondo astratto privo di umanità, con l'obiettivo di salvare le anime di animali estinti e nel frattempo riportare la vita sulla Terra, ormai diventata una landa grigia e desolata.

Come possiamo vedere nel filmato, il gioco offre varie sezioni platform e rompicapi, che sarà possibile superare facendo affidamento sui poteri speciali di Gaia, dal classico doppio salto e planata, al potere di spostarsi attraverso gli schermi dei televisori e di governare gli spiriti per far crescere piante e alberi. La seconda parte del video offre anche un piccolo assaggio dei combattimenti contro gli Edaci, delle creature ricoperte di petrolio che vagano nel mondo e aggrediscono ogni forma di vita.

La data di uscita di After Us è fissata al 23 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. In attesa del lancio, vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima con tutto quello che sappiamo sul nuovo gioco di Piccolo.