ASUS ROG Ally: oggi la presentazione ufficiale, seguitela con noi su Twitch

Oggi finalmente verranno svelati tutti i dettagli di ASUS ROG Ally, la console / PC portatile che potrebbe rivelarsi un concorrente agguerrito di Steam Deck e Ayaneo. Segnatevi l'orario: la presentazione è in programma alle 16:00 italiane di oggi, giovedì 11 maggio. Ovviamente siete tutti invitati a seguire la diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Per l'occasione abbiamo un programma molto approfondito che sviscererà nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo interessante device in circa due ore di live. Pierpaolo Greco infatti seguirà in diretta l'evento, commentando assieme a voi tutte le informazioni su ROG Ally e successivamente ci sarà un'intervista con Yuri Polverino, il responsabile della comunicazione di ASUS ROG, dove verranno toccati tutti i temi più importanti per il mercato italiano e non, come prezzo, uscita, disponibilità e supporto post-lancio.

Ma non è finita qui, perché subito dopo andrà online la recensione di ASUS ROG Ally sulle pagine di Multiplayer.it e Pierpaolo mostrerà in diretta il device, giocandoci e rispondendo ai commenti dei lettori, quindi siete tutti invitati a partecipare e tempestare di domande la chat. E se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo anche di iscrivervi al nostro canale Twitch, per rimanere sempre aggiornati sulle nostre dirette.

In attesa dell'evento di presentazione, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di ASUS ROG Ally, in cui vi abbiamo anticipato che la console / PC portatile arriverà sul mercato in due configurazioni differenti equipaggiate con il chip AMD Ryzen Z1, uno schermo Full HD da 120 Hz, fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. I prezzi non sono stati ancora svelati, ma le voci di corridoio parlano di 799 euro per il mercato europeo, in ogni caso non dovremo attendere a lungo per sapere la verità.

