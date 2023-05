ASUS ROG Ally: il prezzo in Europa del modello di fascia alta forse svelato da un leak

In attesa della presentazione ufficiale di ASUS ROG Ally fissata per l'11 maggio, il portale tedesco WinFuture, potrebbe aver svelato il prezzo di lancio in Europa del modello di fascia alta della console - PC portatile e a quanto pare potrebbe essere più alto di quello statunitense: si parla infatti di 799 euro.

Parliamo del modello RC71L, ovvero quello più costoso e prestante che monta il chip AMD Z1 Extreme. Per quello più economico, il RC71LX, e al momento non si conoscono i dettagli sul prezzo, dato che, sempre secondo WinFuture, verrà lanciato solo dopo quello di fascia alta, anche se non state indicate tempistiche precise.

Per completezza ricordiamo che stando ai leak emersi nei giorni scorsi, ASUS ROG Ally RC71L verrà venduto a 699 dollari (circa 633 euro), ma c'è da considerare che tale prezzo dovrebbe essere esentasse, mentre nei nostri lidi c'è da considerare l'IVA, il che spiegherebbe questa differenza.

Tenete presente che le informazioni riportate qui sopra non sono ufficiali, per quanto le soffiate di WinFuture si sono rivelate più volte azzeccate in passato. In ogni caso per scoprire la verità non dovremo attendere a lungo, dato che l'11 maggio ci sarà l'evento di presentazione ufficiale di ROG Ally di ASUS, dove verranno svelati tutti i dettagli, inclusi i prezzi per il nostro mercato.

Nel frattempo, se già non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di ROG Ally, che potrebbe rivelarsi un agguerrito rivale di Steam Deck. La console - PC portatile di ASUS monta i chip AMD Ryzen Z1, fino a 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, il tutto corredato da uno schermo Full HD da 120 Hz, 500 nits e 7ms.