Dune: Parte 2, ecco il primo trailer ufficiale in italiano

Come promesso, oggi è stato presentato il primo trailer ufficiale in italiano di Dune: Parte 2, l'atteso sequel dell'adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert, che sarà disponibile nei cinema del Bel Paese dal 1 novembre 2023. Potrete visualizzarlo nel player sottostante.

In questo sequel ritroviamo tutti i protagonisti del primo film, ad esempio nel trailer vediamo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Rebecca Fergusson sarà nuovamente Lady Jessica e Zendaya nei panni di Chani, che verranno affiancati da nuove star hollywoodiane di fama internazionale.

Leggiamo la sinossi:

"Dune - Parte Due esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere."

Dune: Parte 2 è diretto dal pluripremiato regista Denis Villeneuve, sulla base di una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo.

Oltre ai nomi citati in precedenza nel cast troviamo anche Josh Brolin ("Avengers: Endgame", "Milk"), Austin Butler ("Elvis", "C'era una volta... a Hollywood"), Florence Pugh ("Black Widow", "Piccole donne"), Dave Bautista (i film "Guardiani della galassia", "Thor: Love and Thunder"), Christopher Walken ("Il cacciatore", "Hairspray - Grasso è bello"), Stephen McKinley Henderson ("Barriere", "Lady Bird"), Léa Seydoux (la saga "James Bond" e "Crimes of the Future"), con Stellan Skarsgård ("Mamma Mia!" i film, "Avengers: Age of Ultron"), Charlotte Rampling ("45 anni", "Assassin's Creed") e Javier Bardem ("Non è un paese per vecchi", "A proposito dei Ricardo").