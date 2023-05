ASUS ROG Ally, l'evento di presentazione ha una data e un orario

ASUS ROG Ally sarà protagonista di una presentazione ufficiale che adesso ha data e orario precisi: potremo seguire l'evento di reveal dell'interessante handheld da gaming a partire dalle 16.00 del prossimo 11 maggio.

In tale occasione l'azienda mostrerà nel dettaglio il dispositivo, con tutte le sue caratteristiche (riassunte anche nell'infografica che trovate qui sotto), e provvederà ad annunciarne il prezzo, che secondo un leak sarebbe più basso del previsto: si parla al momento di 699 dollari per il modello di punta e 599 dollari per quello più economico.

ASUS ROG Ally, l'infografica

Come avrete probabilmente letto nel nostro provato di ASUS ROG Ally, le due diverse configurazioni sono equipaggiate con un chip AMD Ryzen Z1, fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD, nonché uno schermo Full HD da 120 Hz, 500 nits e 7 ms.

Specifiche insomma davvero interessanti per un handheld in stile Steam Deck, ma chiaramente bisognerà vedere se il prezzo lo renderà appetibile a un'ampia platea di utenti: scopriremo tutto l'11 maggio alle 16.00, come detto.