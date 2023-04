AMD annuncia i chip Ryzen Z1 e Z1 Extreme per gli handheld da gioco

AMD ha annunciato i chip Ryzen Z1 e Ryzen Z1 Extreme, pensati per gli handheld da gioco sulla falsariga di Steam Deck: si tratta di sofisticati SoC con processo produttivo a 4 nm che includono un processore Zen 4 e una GPU RDNA 3.

Se ne avete già sentito parlare è perché si tratta della tecnologia che abbiamo descritto nel provato dell'ASUS ROG Ally, e che consente prestazioni davvero interessanti su questa tipologia di dispositivi grazie a specifiche tecniche di tutto rispetto.

Il Ryzen Z1 Extreme include infatti una CPU Zen 4 dotata di otto core e 16 thread, affiancata a una GPU RDNA 3 con 12 core e 24 MB di cache, per una potenza stimata di 8,6 TFLOPS, molto vicina a quella di una PS5; mentre il Ryzen Z1 vanta sei core per la CPU e 12 thread, quattro core per la GPU e 22 MB di cache, per un totale di 2,8 TFLOPS.

Ryzen Z1 e Z1 Extreme, le specifiche tecniche

AMD Ryzen Z1 series, benchmark ufficiali

I benchmark ufficiali del Ryzen Z1 Extreme parlano di 60 fps a 720p in titoli esigenti come Red Dead Redemption 2 e fino al doppio in Forza Horizon 4, il tutto upscalato a 1080p grazie alla tecnologia FSR. Puntando sui 1080p nativi, si scende a 30-40 fps.

Si tratta insomma di un'altra categoria prestazionale rispetto a quanto offerto attualmente da Steam Deck, ma ciò implica inevitabilmente prezzi più alti: quello dell'ASUS ROG Ally, ad esempio, lo scopriremo il prossimo 11 maggio.