F1 23, data di uscita del gioco di guida rivelata da un noto leaker

Il noto leaker billbil-kun ha rivelato la data di uscita di F1 23, indicando stavolta il giorno del lancio in maniera molto precisa: stando alle sue informazioni, il nuovo gioco di guida prodotto da Electronic Arts sarà disponibile a partire dal 16 luglio, con un accesso anticipato di tre giorni per chi ha prenotato la Champions Edition e per gli abbonati a EA Play.

Confermato ufficialmente alcuni giorni fa, F1 23 punterà a consolidare l'esperienza targata Codemasters, sfruttando in maniera più convinta la licenza FIA per consegnarci un pacchetto ancora più ricco, coinvolgente ed entusiasmante per i tanti fan della Formula 1.

Il rischio dei titoli sportivi pubblicati a cadenza annuale è infatti quello di restare intrappolati in una formula che si ripete di volta in volta, introducendo ben poche novità proprio per via delle tempistiche di produzione particolarmente strette.

Come andranno le cose stavolta? Probabilmente un annuncio ufficiale di F1 23 da parte di Electronic Arts non si farà attendere, confermando non solo la data di uscita ma anche le caratteristiche del gioco.