Dead Island 2, video analisi della versione PC da Digital Foundry

La versione PC di Dead Island 2 è stata sottoposta alla tradizionale video analisi di Digital Foundry: la testata inglese ha giudicato il port molto ben fatto e ottimizzato, privo dei problemi che negli ultimi tempi si riscontrano sempre più spesso sulla piattaforma Windows.

Si era in effetti già parlato di ottimizzazione convincente su console per Dead Island 2, e scoprire che anche su PC l'action survival a base di zombie di Dambuster Studios si comporta bene, al netto soltanto di una definizione grafica non sempre nitidissima, non può che farci piacere.

Naturalmente per far girare il gioco al massimo delle sue possibilità serve una configurazione di fascia alta, nel caso di Digital Foundry un PC equipaggiato con un Intel Core i7 13700K e una scheda video NVIDIA RTX 3080 Ti, ma scendendo con la risoluzione a 1440p è possibile ottenere ugualmente i 60 fps.

In confronto alla versione PS5, le impostazioni ottimizzate vedono l'uso del preset alto per ombre ed effetti, mentre tutte le altre regolazioni possono essere settate su ultra. A quel punto, come detto, cambia solo la risoluzione con l'upscaling garantito dall'FSR 2.0 a fornire ulteriore spinta.

