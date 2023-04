The Flash, nel secondo trailer italiano il Batman di Keaton racconta la sua storia

The Flash si mostra con il secondo trailer italiano, in cui il Batman di Michael Keaton racconta la sua storia, ma non solo: troviamo anche nuove sequenze con protagonisti Supergirl, Zod e il Batman di Ben Affleck.

A qualche settimana dal trailer di The Flash del Super Bowl, ecco dunque un'ulteriore occhiata alla pellicola diretta da Andy Muschietti che si occuperà di resettare l'universo cinematografico DC, e di cui tutti parlano un gran bene, incluso Tom Cruise.

Il Batman di Michael Keaton racconta nel video di come abbia cominciato a combattere il crimine e di ciò che significa per lui, ma come detto ci sono anche sequenze inedite in cui rivediamo la Supergirl di Sasha Calle, il generale Zod di Michael Shannon e naturalmente il Batman di Ben Affleck.

Insomma, sembra proprio che i fan dei personaggi DC avranno pane per i loro denti quando si recheranno al cinema, il prossimo 15 giugno, per assistere a The Flash.