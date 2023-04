Dead Island 2: ottimizzazione convincente su console, per l'analisi di Digital Foundry

Dead Island 2 presenta un'ottimizzazione convincente su console, questa è la valutazione positiva a cui è giunta anche Digital Foundry nella nuova analisi video dedicata al survival horror di Dambuster Studio disponibile da oggi su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Lo sviluppo è stato estremamente lungo e difficoltoso, come ripercorso anche nel video in questione, ma alla fine questo non ha avuto riflessi negativi sulla componente tecnica del gioco, che anzi risulta particolarmente convincente sulle varie piattaforme in questione.

La lunghezza del progetto si ritrova nella scelta dell'Unreal Engine 4 come motore grafico invece della versione più nuova, ma con le opportune modifiche ha raggiunto ottimi risultati.

In particolare, il "Flesh Engine" custom proprietario aggiunge diversi elementi tecnici interessanti, nella simulazione dell'anatomia e smembramento degli zombie. Anche il fatto che giri piuttosto bene su PS4 e Xbox One dimostra come il gioco sia partito da tali piattaforme e si sia poi successivamente evoluto in corso d'opera.

Per quanto riguarda i dati, su Xbox One ha una risoluzione di 900p a 30 fps, mentre su PS4 a 1080p a 30 fps, generalmente stabili in entrambi i casi. Le console di generazione precedente non possono ospitare partite multiplayer online, al contrario di PS5 e Xbox Series X|S.

Le nuove console hanno ovviamente risultati migliori: PS5 e Xbox Series X presentano risoluzione a 1728p e 60 fps, in entrambi i casi decisamente stabili, mentre Xbox Series S abbassa la risoluzione a 1080p e presenta qualche sporadico calo di frame-rate.

Per il resto, effetti di luce, ombre, Screen Space Reflection e pop-in sono decisamente migliori su PS5 e Xbox Series X|S, così come le animazioni dello scenario, che appare invece in gran parte statico sulle piattaforme precedenti. Proprio oggi, abbiamo visto il trailer con le citazioni della stampa, mentre potete conoscere meglio il gioco nella nostra recensione di Dead Island 2.