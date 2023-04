Battlefield 2042: Update 4.2 in arrivo, data d'uscita e dettagli

Battlefield 2042 sta per ricevere il suo Update 4.2, che si presenta decisamente interessante per i giocatori attivi all'interno della community dello sparatutto bellico di DICE ed EA, con lancio previsto per la prossima settimana.

L'aggiornamento 4.2 di Battlefield 2042 arriverà il 25 aprile 2023 su tutte le piattaforme, e porterà con sé diverse novità in termini di variazioni e miglioramenti, oltre a nuovi contenuti per il gioco.

In particolare, verrà introdotta la revisione della mappa Discarded, che si caratterizzerà per diverse variazioni rispetto al design e alle caratteristiche presenti in precedenza. Vari miglioramenti verranno applicati alla raccolta e alla customizzazione, come la possibilità di rimuovere gli accessori per le armi da queste, già all'interno della schermata dedicata alle collezioni.

Alcuni miglioramenti verranno applicati alla schermata di conclusione del round, con l'aggiunta di nuove statistiche dedicate alle performance personali dei giocatori e varie altre caratteristiche. Potete trovare la lista completa dei cambiamenti applicati dall'Update 4.2 a questo indirizzo.

Battlefield 2042 aveva ricevuto inizialmente un ottimo boost dal suo arrivo su PlayStation Plus, che aveva portato a un incremento del 500% di giocatori.