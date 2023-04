F1 23: possibile settimana d'uscita definita da un noto leaker

F1 23 è già stato ufficializzato da Codemasters e EA, ma non ha ancora una data d'uscita, motivo per il quale troviamo molto interessante questo nuovo leak da parte dell'affidabilissimo billbil-kun, il quale riferisce con maggiore precisione una possibile settimana d'uscita per la nuova simulazione di guida.

Secondo quanto riferito da billbil-kun, F1 23 dovrebbe essere lanciato sul mercato tra il 13 e il 20 giugno 2023. Al momento, il leaker può dunque circoscrivere il periodo d'uscita previsto per il gioco a questa specifica settimana, senza poter andare maggiormente nel dettaglio, per il momento.



Nel suo tweet, il leaker riferisce anche che F1 23 verrà lanciato nelle versioni Standard e Deluxe, cosa che non facciamo fatica a credere, visti anche i precedenti. A quanto pare, l'annuncio ufficiale sull'uscita dovrebbe arrivare in "meno di una settimana", dunque qualche aggiornamento da parte di EA e Codemasters dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

L'utente in questione ha dimostrato in passato una notevole attendibilità, dunque possiamo prendere per buona anche questa informazione, pur non essendo ovviamente ufficiale. In precedenza, erano state diffuse informazioni sulla closed beta di F1 23, ancora senza periodo preciso.