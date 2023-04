Victoria 3: Voice of the People: data d'uscita e trailer per la prima espansione

Paradox Interactive ha annunciato la prima espansione per Victoria 3, intitolata Voice of the People e presentata con un primo trailer che ne riporta anche la data d'uscita, fissata per il 22 maggio 2023.

Con l'espansione vengono introdotti nuovi elementi di gioco tra i quali le figure degli "agitatori" sociali, ovvero degli ideologi in grado di dare vita a movimenti politici e tumulti popolari.

Tra questi personaggi storici troviamo anche Karl Marx e Victor Hugo, con riflessi che ovviamente avranno a che fare con le posizioni ideologiche e politiche vere di tali figure.

"Gli agitatori scuoteranno le politiche interne, agendo in maniera indipendente dai propri gruppi di interesse", si legge nella spiegazione da parte di Paradox sul nuovo DLC.

"Amplificando il potere dal basso, gli agitatori hanno una funzione opposta rispetto alle petizioni dei gruppi d'interesse, che riflettono invece le richieste da parte dell'élite politica della società. A seconda di come i vostri obiettivi si allineeranno a questi, gli agitatori possono rappresentare una spina nel fianco o dei validi alleati per la vostra agenda politica".

Si tratta, insomma, di un'ulteriore aggiunta strategica per il gestionale ad ambientazione storica di Paradox, che conterà tra gli altri anche Giuseppe Mazzini. Voice of the People fa parte degli "Immersion Pack", che puntano ad arricchire ulteriormente la struttura del gioco. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Victoria 3.