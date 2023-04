Warframe: The Duviri Paradox, un trailer cinematografico per la nuova espansione

Warframe si arricchisce in maniera notevole con il prossimo arrivo di The Duviri Paradox, la nuova espansione del gioco che si mostra qui in un nuovo trailer dal taglio cinematografico e narrativo.

Attesa su tutte le piattaforme il 26 aprile 2023, l'aggiunta al celebre MMO di Digital Extremes introduce una nuova storia e vari altri contenuti, incluse meccaniche di gameplay ed altri elementi inediti rispetto alla struttura originale.

Nel nuovo trailer, assistiamo a una sorta di introduzione narrativa che ci prepara agli eventi che verranno messi in scena nell'espansione e alle sue particolari atmosfere.

Tra le novità che verranno introdotte con The Duviri Paradox ci sono elementi ispirati ai roguelike, che si uniscono alla struttura tipica di Warframe creando nuove attività di gioco piuttosto particolari. Coloro che entreranno a far parte dell'MMO per la prima volta potranno scegliere se iniziare il proprio percorso come Drifter in The Duviri Paradox o se effettuare l'avvio normale attraverso la parte principale del gioco, con il proprio Warframe.

In ogni caso, sarà possibile prendere parte ad entrambe le componenti del gioco. Per coloro che sono invece già dentro Warframe, la quest specifica di Duviri Paradox verrà inserita all'interno del Codex, con Duviri che farà la sua presenza nella mappa stellare dopo l'update del 26 aprile.

Duviri si presenta come un mondo semi-distrutto dal Void, il quarto open world esplorabile all'interno di Warframe, caratterizzato da strane isole fluttuanti dominate da Dominus Thrax. Lo scorso dicembre, il gioco ha ottenuto il cross-play fra PC e console.