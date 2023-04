Ubisoft: altri suoi giochi apparsi su Steam: Far Cry 6, Rainbow Six Extraction e altri ancora

Ubisoft ha aperto le pagine Steam di altri suoi giochi mai arrivati sulla piattaforma di Valve, proseguendo lo sforzo di recuperare il terreno perso negli anni in cui li ha venduti solo dal suo negozio digitale e su Epic Games Store.

I titoli che si aggiungeranno al catalogo di Steam nei prossimi mesi sono Far Cry 6, in arrivo l'11 maggio 2023, Riders Republic, disponibile dall'8 giugno 2023, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, che sarà lanciato il 15 giugno 2023, e Monopoly Madness, acquistabile dal 22 giugno 2023.

Far Cry 6 è uno sparatutto in prima persona open world, in cui si vestono i panni di Dani Rojas nel tentativo di rovesciare il regime tirannico di Antón Castillo. Per farcela bisognerà combattere per giungle, spiagge, città e in acqua, usando veicoli o cavalcature quando necessario.

Riders Republic è un parco giochi sportivo multigiocatore, in cui si possono affrontare diverse discipline in un mondo aperto gigantesco.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction è un FPS PvE co-op per 1-3 giocatori con 69 armi, 25 dispositivi, 18 operatori con diversi livelli, 12 mappe dinamiche, 13 nemici e contenuti post-lancio gratuiti.

Monopoly Madness, infine, è il classico gioco da tavolo, in una versione coloratissima e con tante varianti.