Dead Island 2: un trailer splatter con le citazioni della stampa internazionale

Dead Island 2 è disponibile da oggi e torna a farsi vedere con un trailer dotato di una notevole componente splatter, come si conviene allo spirito del gioco, accompagnato anche da varie citazioni della stampa internazionale.

Come abbiamo visto, il gioco è andato bene ma non benissimo nei primi voti sulle testate specializzate, ma non sono comunque mancati i complimenti alla nuova opera di Dambuster Studio, con una selezione di questi che sono stati attentamente inseriti all'interno di questo trailer promozionale.

Tali citazioni sono poste come inframezzi alle scene d'azione, che dimostrano il gameplay violento e sopra le righe del gioco.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dead Island 2, pubblicata su queste pagine proprio in questa settimana. Si tratta di un titolo che ha subito una genesi veramente lunga e complessa, essendo anche passato di mano per diversi team di sviluppo, ma è comunque riuscito a mantenere una certa identità.

Come i precedenti, si tratta di un survival horror in prima persona che ci pone nel mezzo di un'apocalisse zombie, all'interno della soleggiata e post-apocalittica versione di Los Angeles opportunamente chiamata "HELL-A".