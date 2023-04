Cyberpunk 2077: prestazioni migliorate del 70% su GPU Arc grazie a XeSS

Intel ha annunciato che le prestazioni di Cyberpunk 2077 su GPU Arc sono migliorate del 70% grazie all'utilizzo della tecnologia di scaling XeSS, introdotto da un nuovo aggiornamento.

Più precisamente, stando a Intel l'ultima patch di Cyberpunk 2077 fa crescere le performance da 39 a 67 fps sulle GPU Intel Arc 750, giocando a 1080p, con dettagli ultra e ray tracing impostato a "medio". Naturalmente la comparazione è tra il gioco con XeSS attivo e disattivo. Quindi i 39fps sono nativi a 1080p, mentre i 67 si ottengono grazie alla tecnologia di scaling.

Il grafico con i miglioramenti dovuti all'uso di XeSS

Prima di questo aggiornamento, i possessori di schede Arc potevano optare per l'utilizzo della tecnologia di scaling FSR di AMD. XeSS dà però delle prestazioni migliori con le schede Arc, perché una delle sue due modalità poggia sui core IA della GPU per accelerare lo scaling.

Da sottolineare anche che i 67 fps si sono ottenuti in modalità performance, la peggiore dal punto di vista della resa visiva. Per la precisione, in modalità performance XeSS fa il render del gioco a 960x540, scalando fino ai 1920x1080. In modalità qualità, invece, la risoluzione di rendering è 1280x720.

Va anche detto che solitamente queste tecnologie funzionamento meglio facendo lo scaling a 4K.Quindi usare XeSS in modalità performance non dà una vera esperienza a 1080p.