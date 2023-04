Call of Duty Mobile Stagione 4: Veiled Uprising inizia il 27 aprile, torna il World Championship

Call of Duty Mobile sta per ricevere la sua Stagione 4, intitolata Veiled Uprising (Rivolta Celata) e destinata a partire dalle ore 02:00 del 27 aprile, all'interno della versione per smartphone del celebre sparatutto in prima persona.

Dalla prossima settimana, i giocatori potranno dunque scoprire i segreti che si nascondono in Call of Duty: Mobile - Stagione 4: Rivolta Celata, con la campagna che si presenta ricca di nuovi contenuti misteriosi, tra i quali una nuova mappa MP - Arsenal, la nuova modalità Ground War: Skirmish, nuove armi come il Marakov, un paio di eventi a tema e molto altro ancora.

Call of Duty: Mobile - Stagione 4: Rivolta Celata contiene un nuovo Battle Pass da 50 livelli, che consente di sbloccare una nuova fornitura di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come American Bulldog - Inner Crimson e Dame - Toxic Claws, così come la nuova classe Shock Wave BR e l'arma OTs 9 SMG, oltre a una serie di progetti arma, biglietti da visita, emblemi, Call of Duty Points e altro ancora che verranno lanciati nel corso della stagione.

Con l'occasione, Activision comunica inoltre il rilancio del Call of Duty: Mobile World Championship con l'edizione 2023, in collaborazione con ESL FACEIT Group e ospitata dalla Snapdragon Pro Series. Il campionato avrà inizio con il lancio della Stagione 4 dal 27 aprile, e consentirà di accedere a un enorme montepremi di 1,3 milioni di dollari.

Il Call of Duty: Mobile World Championship 2023 si svolgerà in più fasi, con partite competitive attraverso le Snapdragon Pro Series in Nord America, Medio Oriente/Europa/Nord Africa, India, America Latina e Giappone. Si tratta di una competizione studiata per i giocatori di ogni livello di esperienza.

La Fase Uno inizierà il 27 aprile alle 02:00 e durerà fino alle 02:00 del 14 maggio, durante la quale tutti i giocatori idonei che accumuleranno 100 o più punti nelle partite classificate si qualificheranno per la Fase Due. Inoltre, saranno disponibili nuove ricompense per l'accumulo di punti nelle partite classificate ogni settimana della Fase Uno.