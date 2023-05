Star Wars Jedi: Survivor, video mostra come gira su PC, PS5 e Xbox dopo la patch 3.5

Il nuovo video realizzato da ElAnalistaDeBits mostra come gira Star Wars Jedi: Survivor su PC, PS5 e Xbox Series X|S dopo la patch 3.5, messa a disposizione da Respawn Entertainment nella giornata di ieri e focalizzata sul miglioramento delle prestazioni.

La situazione non è ancora ottimale eppure, proprio come abbiamo scritto nell'analisi della versione PC di Star Wars Jedi: Survivor, ci sono tutti i presupposti perché il team di sviluppo riesca effettivamente a risolvere i problemi tecnici che hanno caratterizzato il lancio del gioco in tempi relativamente brevi.

Come si può vedere, sia su PS5 che su Xbox Series X la modalità prestazioni funziona molto meglio e ci sono zone in cui prima i fotogrammi calavano parecchio, mentre ora mantengono stabilmente i 60 fps. Lo stesso accade, peraltro in maniera più evidente, nella modalità risoluzione, che regge ora i 30 fotogrammi in maniera rocciosa.

La versione Xbox Series S, che possiede un'unica modalità grafica, è forse quella che trae meno vantaggio dall'aggiornamento, ma è probabile che in presenza di prestazioni già stabili gli sviluppatori siano riusciti ad aumentare un po' la risoluzione effettiva del gioco, in effetti un po' troppo bassa.

Su PC, infine, a parità di configurazione si può apprezzare un boost pari a una decina di frame al secondo: un'eccedenza importante al fine di coprire efficacemente tutte le possibili situazioni di gioco e rimanere ancorati ai 60 fps una volta attivata la sincronia verticale.