Hogwarts Legacy è stato il gioco più redditizio nel primo trimestre del 2023 in USA e UK

Stando a un report di Newzoo, Hogwarts Legacy è stato il gioco che ha registrato gli incassi maggiori nel primo trimestre del 2023 sia negli USA che nel Regno Unito, battendo titoli del calibro di FIFA 23, Sons of the Forest e Fortnite, tenendo in conto sia le copie vendute che microtransazioni, acquisto di DLC e così via.

Pur non indicando numeri precisi, stando al portale il titolo pubblicato da Warner Bros. Games nel mercato PC ha superato "di gran lunga" gli introiti di Sons of the Forest e Valorant, in seconda e terza posizione sia nelle classifiche inglesi che americano.

Hogwarts Legacy è anche primo nella classifica dei giochi più venduti per PlayStation e Xbox in USA nei primi tre mesi dell'anno, mentre è secondo in quella inglese, subito dietro a FIFA 23, il che tuttavia non cambia il fatto che si tratta del titolo più remunerativo se guardiamo il quadro generale.

Per quanto riguarda Nintendo Switch, al primo posto in USA troviamo Metroid Prime Remastered, seguito da Mario Kart 8 Deluxe e Fortnite. Il battle royale di Epic Games è invece primo nel Regno Unito. Di seguito le top 10 divise per mercato e piattaforme:

Tra l'altro Hogwarts Legacy è in dirittura d'arrivo il 5 maggio anche su PS4 e Xbox One, a cui seguirà la versione Nintendo Switch il 25 luglio. Insomma, i numeri del gioco sono destinati ad aumentare anche nei prossimi mesi e non ci stupiremmo se una volta tirate le somme si rivelasse il titolo più venduto di tutto il 2023.