Devolver Digital conferma il Direct a giugno e scherza su Hollow Knight: Silksong

Devolver Digital si conferma sempre uno dei publisher più ironici e dissacranti del mercato videoludico, anche con brevissimi messaggi affidati a Twitter nei quali prima conferma il Devolver Direct a giugno e poi ironizza sulla presenza di Hollow Knight: Silksong.

"Faremo un Devolver Direct a giugno", ha scritto l'account ufficiale di Devolver Digital su Twitter, confermando dunque la presenza del publisher all'interno della rassegna di eventi della Summer Game Fest e circoscrivendo anche il periodo della presentazione al mese di giugno 2023.



Fin qui tutto normale, considerando che la catena di eventi gestita da Geoff Keighley era prevista comunque per giugno, ma è tra le risposte al tweet che troviamo anche un siparietto che dimostra l'immancabile ironia di Devolver Digital.

Alla domanda di un utente, che ha chiesto "Silkson sarà annunciato all'evento?", la secca risposta "Sicuro." Del publisher risulta particolarmente esilarante e dimostra ancora una volta come lo spirito di Devolver sia ancora intatto, nonostante un primo messaggio decisamente asettico e professionale.



Hollow Knight: Silksong non ha infatti nulla a che fare con Devolver Digital, non essendo pubblicato dall'etichetta in questione, dunque è chiaro come la risposta sia una sorta di presa in giro. In ogni caso, ci aspettiamo grandi cose dall'evento, considerando che i Devolver Digital sono dei veri e propri show che staccano di netto la concorrenza in termini di messa in scena, come abbiamo visto anche con il Devolver Direct 2022 e 2021.

Tra i titoli che attendiamo maggiormente, da parte del publisher, ci sono Gunbrella, Skate Story e The Plucky Squire, ma ce ne sono anche molti altri da tenere d'occhio.