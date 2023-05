Offerte Amazon: Dead Island 2 per PlayStation e Xbox per la prima volta con un vero sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Dead Island 2 per PS5, PS4 o Xbox in versione D1 Edition. Lo sconto segnalato è fino a 15.33€, ovvero del 22%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 69.99€. Lo sconto attuale è il migliore di sempre per tutte le versioni. Il prodotto è spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Dead Island 2 è un'avventura che fila via liscia senza lasciare traccia. Se vi siete divertiti col primo, probabilmente vi divertirete anche con questo seguito; se però cercate qualcosa di più emozionante e incisivo dovrete necessariamente guardare altrove. L'esperienza dura circa una ventina di ore e alla fine del viaggio non aspettativi chissà quanti incentivi per ricominciarlo daccapo. Ma è bello da vedere, in un certo senso rilassante in compagnia e, nonostante i difetti, potrebbe essere proprio il gioco che stavate cercando."