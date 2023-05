Video-Giochi, su Indiegogo la campagna del Volume 3 dell'opera che racconta la storia dei videogiochi

Lo storico dei videogiochi italiano Andrea Contato ha avviato su Indiegogo la campagna di raccolta fondi del terzo volume (i primi due sono già disponibili) dell'opera Video-Giochi, che in totale conterà cinque volumi e che è dedicata alla storia del nostro amato medium.

La campagna comprende anche il finanziamento di un libro dedicato alla curiosa storia di Cabel Electronic, una cooperativa bergamasca coinvolta nella prima console war, di cui possiamo leggere una nota:

Operativa tra il 1971 e il 2002, la Cabel (poi Cabel Electronic) è stata un'azienda italiana con sede a Curno (Bergamo) operativa nell'industria delle apparecchiature audiovisive e delle console per videogiochi. Tra il 1977 e il 1985, la Cabel Electronic ha prodotto sei differenti console, vendute in centinaia di migliaia di esemplari sia in Italia che all'estero, principalmente nella Germania dell'Ovest, in Francia e in Spagna. Le console di Cabel - Telegioca, Telegun, Teleboy, Lem 2000, Universal Game Computer, TelesTar e Sirio - sono oggi oggetti ricercati dai collezionisti, ma poco si sa della compagnia che li ha prodotti. Fino a ora.

Pagina della campagna Indiegogo del terzo volume di Video-Giochi

Attualmente la campagna ha raccolto 2.598€ sui 1.500 richiesti. Comunque sia è ancora possibile contribuire.

Video-Giochi è un'opera in cinque volumi che mira a raccontare la storia dei videogiochi, partendo dalle persone, le compagnie e le idee che hanno influenzato l'intera industria e i suoi attori principali.

Andrea Contato è uno storico dei videogiochi, già autore dei due preziosi volumi "Through the Moongate. La storia di Richard Garriott, Origin Systems Inc. e Ultima". Se vi interessa, sul sito ufficiale del progetto Video-Giochi è stato già pubblicato l'intero piano dell'opera, con tutti i suoi contenuti.