Fortnite: data di uscita e dettagli della Modalità Classifica per Battaglia Reale e Zero Costruzioni

Epic Games aveva da poco condiviso un teaser a riguardo, ma è già arrivata la conferma: Fortnite avrà una modalità Classifica per Battaglia Reale e Zero costruzioni. Il tutto sarà incluso nell'aggiornamento v24.40. Il Rango di Battaglia Reale (Singolo, Coppie, Squadre) sarà separato dal Rango di Zero Costruzioni (Coppie).

Epic Games ha pubblicato tramite il sito ufficiale di Fortnite una lunga FAQ dedicata alla modalità Classifica di Battaglia Reale e Zero costruzioni. Vediamo tutti i dettagli.

Prima di tutto, viene spiegato che ci saranno i Ranghi in Modalità Classifica. Precisamente, Fortnite divide in Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante, Élite, Campione e Unreal. Da Bronzo a Diamante ci saranno tre sotto-ranghi. I restanti sono invece singoli. Potete vedere la divisione nell'immagine qui sotto.

I ranghi di Classifica in Fortnite

Fortnite proporrà inoltre una divisione in Stagioni per la Classifica, che inizierà con la Stagione Zero con l'update 24.40 e durerà fino alla fine del Capitolo 4 - Stagione 3 di Battaglia reale. I giocatori non partiranno tutti da Bronzo, però, ma otterranno un grado in base alle prestazioni nelle partite passate e in base alle prestazioni nella prima partita di Battaglia reale Classifica e Zero costruzioni Classifica. In breve, basterà giocare una partita e si vedrà qual è il rango iniziale.

Il rango Unreal è invece definitivo per la stagione in corso. Una volta raggiunto, anche se le prestazioni calano, non si perde il grado in Classifica di Fortnite. Ovviamente non basta raggiungere Unreal, in quanto questo grado dispone di una propria classifica. Si ottiene infatti un rango Unreal (un numero) che indica la propria posizione rispetto agli altri giocatori. Giocando bene si scala così la classifica Unreal.

Per calcolare l'avanzamento del Rango in Classifica di Fortnite il gioco considera vari fattori, come il posizionamento nella partita, quante eliminazioni (singole e di squadra) e il tipo di eliminazioni; quelle nelle fasi più avanzate valgono di più e lo stesso quelle legate a nemici di rango alto. Le Square sono tracciate con un'unica entità, quindi tutti i membri ottengono o perdono gli stessi punti. Il rango della squadra è definito dal giocatore con il rango più alto. Il matchmaking unisce giocatori di rango simile.

Classifica non influenza il bottino e le funzioni di gioco, ma con l'update 24.40 ci saranno delle modifiche, ovvero: i limiti dei materiali verranno ridotti da 999 a 500, i tassi di raccolta saranno leggermente aumentati e i giocatori rilasceranno 50 di ciascun materiale quando vengono eliminati.

Epic Games spiega anche che Classifica sarà accessibile per tutti i giocatori. I nuovi account Epic ce non sono mai stati usati per accedere a Fortnite, però, dovranno prima completare un incarico: sopravvivi a 500 avversari.

La modalità Classifica include poi anche degli incarichi urgenti Classifica che permettono di sbloccare ricompense estetiche stagionali. A ogni partita viene assegnato un nuovo incarico urgente Classifica e i progressi degli incarichi urgenti Classifica non vengono trasferiti tra una partita e l'altra. La ricompensa estetica finale della Stagione Zero è l'emote Ardi splendente. Attivando questa emote si mostra il colore del proprio rango attuale (Bronzo, Argento, Oro, ecc.).

I giocatori dovranno raggiungere il rango Platino I o superiore in Battaglia reale Classifica per poter partecipare alla Coppa Campioni su console il 23 maggio.