Windows 11: Roanne Sones di Xbox suggerisce novità, ci sarà anche Quick Resume su computer?

Durante l'evento di lancio di ASUS ROG Ally, Roanne Sones - Head of Gaming Devices and Ecosystem di Xbox - ha parlato di alcuni miglioramenti che potrebbero arrivare su Windows 11 che potrebbero portare benefici al gaming portatile. Uno di questi potrebbe essere l'implementazione del Quick Resume, già disponibile ad esempio su Xbox Series X|S.

Ricordiamo che il Quick Resume è la funzione che permette di mettere in pausa in qualsiasi momento un gioco offline e poi riprendere il tutto da quel punto esatto, senza nemmeno dover salvare e potendo nel frattempo avviare altri giochi e usare anche con essi Quick Resume.

Sebbene Microsoft non abbia fatto alcun annuncio concreto, il fatto che stia spingendo molto su Xbox Game Pass con ASUS ROG Ally potrebbe essere un'indicazione del fatto che potrebbero arrivare alcuni aggiornamenti di Windows 11 per introdurre alcune funzioni per le piattaforme portatili.

Anche in passato vi erano già state segnalazioni del potenziale interesse di Microsoft per l'introduzione di novità legate al gaming in Windows 11. Un video del Microsoft hackathon di settembre 2022 ha mostrato uno sviluppatore che ha presentato un'idea per un'interfaccia da gaming per Windows 11 da usare con Steam Deck.

Dovremo comunque attendere sviluppi futuri da parte di Microsoft.

Parlando invece di ASUS ROG Ally, ecco la nostra recensione.