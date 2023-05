I 10 migliori giochi a tema hacker su PC e console

Certo, esiste anche la controparte "oscura", chi tutto ciò non lo fa per lavoro ma per altri scopi, come non citare il caso di Snodwen ad esempio, ma difficilmente possiamo immaginare questi personaggi operare come visto in Mr Robot. Dobbiamo però ammettere che il tema dell'hacking risulta affascinante, e non solo agli appassioni di informatica, tanto che questo genere è arrivato anche nel mondo videoludico con tanti prodotti incentrati sulla pratica di infiltrarsi nelle reti informatiche di terze parti.

L'hacking nella vita quotidiana è una pratica punibile per legge, in quanto introdursi abusivamente nei sistemi informatici di altre aziende senza il loro consenso è chiaramente illegale. Ma se la cinematografia hollywoodiana ci ha insegnato qualcosa, quasi sempre dietro l' hacker che agisce illecitamente vi è un eroe buono, in grado di sventare pericolosi attacchi terroristici o di prevenire la divulgazione di dati compromettenti. Seppur quasi sempre rappresentati con felpe con cappuccio e maschere di fronte ad un PC, chi si occupa per lavoro di hacking per testare i livelli di sicurezza delle reti informatiche di grandi aziende o dei sistemi interni governativi è ben lontano da questo stereotipo.

Watch Dogs: Legion

In Watch Dogs: Legion hackerare società e reti informatiche vi porterà a scoprire la verità dietro Zero Day

Partiamo forse dal più ovvio ma non necessariamente il migliore, in quanto seppure si basi su di un hacker come protagonista, Ubisoft ha scelto di inserire in questo gioco molta più azione di quanto in realtà un hacker viva nella sua quotidianità. Watch Dogs: Legion è il terzo capitolo della serie, e dopo aver vestito i panni di Aiden e Marcus, il gioco ci concede libera scelta di personaggio nell'arduo compito di sgominare i piani di Zero Day e scoprire chi ne è al vertice dopo un grande attacco terroristico su Londra.

Come membro del DedSec, dovremo dunque scoprire chi tira le fila di questa organizzazione criminale tramite missioni che ci chiedono di infiltrarci, sia fisicamente sia tramite rete, nei luoghi di operazione dei "cattivi". Nel titolo Ubisoft vi è libertà di approccio grazie ai molteplici strumenti in nostro possesso, come droni e jammer ad esempio, sbloccabili via via che si diventa più abili.