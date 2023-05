Square Enix sta considerando l'idea di creare nuovi studio e acquistarne di già esistenti

Square Enix è molto attiva in questi anni, con la pubblicazione di molteplici giochi, dai AAA più importanti e opere a medio budget. Tra i nomi più rumorosi dell'ultimo periodo troviamo ad esempio Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Forspoken e Octopath Traveler II. Quest'anno arriverà anche Final Fantasy 16 e tutti attendono dettagli per Final Fantasy VII Rebirth. La compagnia però non si accontenta e vuole continuare ad espandersi: sta infatti considerando l'idea di creare nuovi studio o di acquistarne di già esistenti.

L'informazione arriva dal rapporto finanziario di Square Enix che, in una diapositiva, ha dichiarato che intende "considerare fusioni e acquisizioni, la creazione di nuovi studio e l'acquisizione di quote di minoranza" per avere accesso a più risorse di sviluppo esterne.

Inoltre, Square Enix ha intenzione di assumere altri ingegneri e sviluppatori "per sviluppare non solo giochi in HD e per smart device, ma anche contenuti per future offerte multipiattaforma".

Final Fantasy VII Rebirth è uno dei prossimo progetti di Square Enix

Considerando il tono della comunicazione, non crediamo che Square Enix sia sul punto di annunciare grandi acquisizioni, ma è chiaro che il piano a lungo termine è di espandere l'azienda e le possibilità di sviluppo.

Nel rapporto finanziario è stato indicato anche che le vendite e i profitti sono calati nell'anno fiscale terminato a marzo 2023, anche se questo è in parte stato condizionato dal fatto che non è arrivato un nuovo DLC per Final Fantasy 14, grande fonte di guadagni per Square Enix. Per il 2024, la compagnia si aspetta risultati migliori.