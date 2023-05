Final Fantasy XIV: Yoshi-P ha giocato in diretta su Twitch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Tanto per avere un esempio concreto dell'importanza di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uscito oggi sul mercato videoludico globale, il siparietto riportato qui sotto in cui il titolo viene giocato da Naoki Yoshida di Square Enix risulta alquanto esplicito.

Durante un evento in livestream su Twitch dedicato a Final Fantasy XIV, nel quale il director e producer Naoki Yoshida e il global community producer Toshio Murochi si trovavano a presentare le novità riguardanti il celebre MMORPG di Square Enix, Yoshida si è mostrato con un Nintendo Switch in mano.

Mentre Murochi iniziava a illustrare i contenuti della "lettera dal producer", il responsabile di Final Fantasy XIV e anche del nuovo Final Fantasy XVI sembrava decisamente intento a giocare, svelando poi di cosa si trattasse, mostrando lo schermo della console al pubblico.

Si trattava ovviamente di The Legend of The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che evidentemente anche Yoshi-P non vedeva l'ora di poter giocare. Questo siparietto ha ottenuto subito una notevole visibilità in Giappone, venendo discusso molto sui social con vari apprezzamenti per l'episodio in questione.

Ricordiamo che The Legend of The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile da oggi, come riferito con il trailer di lancio del gioco. Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione.