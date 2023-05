Mortal Kombat 1: mese di uscita potenziale e primi personaggi DLC svelati da Jez Corden

Tramite un report pubblicato sulle pagine di Windows Central, Jez Corden ha svelato il possibile mese di uscita di Mortal Kombat 1, il presunto reboot della serie picchiaduro, e alcuni dei personaggi che arriveranno dopo il lancio tramite il Character Pass.

Corden afferma che secondo le sue fonti NetherRealm e Warner Bros. Games hanno in programma di pubblicare Mortal Kombat 1 nel corso di settembre 2023, chiarendo che tuttavia i piani potrebbero non essere ancora definitivi, quindi il lancio potrebbe slittare al mese successivo.

Il giornalista di Windows Central ha anche corroborato la soffiata lanciata ieri dal noto insider Billbil-kun, secondo cui il prossimo capitolo della serie sarà effettivamente un reboot come teorizzato da molti e che arriverà su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

Inoltre, sempre secondo le fonti di Corden, come da tradizione il roster del gioco verrà ampliato dopo il lancio tramite un Character Pass e tra i lottatori in arrivo ci sono anche personaggi provenienti dalle IP proprietarie di Warner Bros., il che significa che in tal senso gli sviluppatori di NetherRealm hanno davvero l'imbarazzo della scelta.

Tra questi a quanto pare ci sarà anche il Patriota di The Boys e Peacemaker dal DC Universe, cosa che tra l'altro aveva suggerito in passato in tempi non sospetti.

Parlando di informazioni non ufficiali il consiglio è sempre quello di prenderle con i guanti, in attesa dell'annuncio ufficiale del prossimo Mortal Kombat, che ormai sembrerebbe davvero imminente.